Кейлор Навас получил выгодное предложение от одного из топ-клубов Европы

Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас может покинуть королевский клуб, информирует испанская пресса.

Сообщается, что услугами 30-летнего вратаря заинтересовался французский ПСЖ. Так, парижане готовы не только подписать с футболистом соглашение сроком на три года, но и вдвое увеличить ему размер заработной платы.

В завершившемся сезоне Навас пропустил 50 мячей в 41 матче за "Реал".

Напомним, "Интер" нацелился на ключевого хавбека "сливочных". | soccernews.ru