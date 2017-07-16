Кейлор Навас получил выгодное предложение от одного из топ-клубов Европы

Теги реал мадридпсжкейлор навас

Кейлор Навас получил выгодное предложение от одного из топ-клубов ЕвропыГолкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас может покинуть королевский клуб, информирует испанская пресса.

Сообщается, что услугами 30-летнего вратаря заинтересовался французский ПСЖ. Так, парижане готовы не только подписать с футболистом соглашение сроком на три года, но и вдвое увеличить ему размер заработной платы.

В завершившемся сезоне Навас пропустил 50 мячей в 41 матче за "Реал".

Напомним, "Интер" нацелился на ключевого хавбека "сливочных". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" объявил о трансфере Бильи

"Милан" объявил о трансфере Бильи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов