Кейлор Навас прибыл в офис ПСЖ
Вратарь "Реала" Кейлор Навас прибыл в офис ПСЖ для заключения контракта с клубом. Об этом пишет Get French Football News со ссылкой на BeIn Sports.
Ранее сообщалось, что трансфер 23-летнего футболиста обойдется парижанам в 13,5 миллиона евро. Также в сделку будет включен голкипер ПСЖ Альфонс Ареола, который будет играть в Мадриде год в аренде.
Навас стал игроком "Реала" в 2014 году. В этом сезоне он пока не принимал участия в матчах. Контракт голкипера с "королевским клубом" рассчитан до лета 2020 года.
А еще: Трансфер Кейлора Наваса в ПСЖ под угрозой срыва| http://soccernews.ru
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|1
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|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
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|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
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|Барселона
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|8
|Реал Мадрид
|2
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|9
|Сельта Виго
|3
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|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
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|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
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|2
|1
|18
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|2
|1
|19
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|3
|0