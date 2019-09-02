Кейлор Навас прибыл в офис ПСЖ

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Кейлор Навас прибыл в офис ПСЖ

Вратарь "Реала" Кейлор Навас прибыл в офис ПСЖ для заключения контракта с клубом. Об этом пишет Get French Football News со ссылкой на BeIn Sports.

Ранее сообщалось, что трансфер 23-летнего футболиста обойдется парижанам в 13,5 миллиона евро. Также в сделку будет включен голкипер ПСЖ Альфонс Ареола, который будет играть в Мадриде год в аренде.

Навас стал игроком "Реала" в 2014 году. В этом сезоне он пока не принимал участия в матчах. Контракт голкипера с "королевским клубом" рассчитан до лета 2020 года.

А еще: Трансфер Кейлора Наваса в ПСЖ под угрозой срыва| http://soccernews.ru
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