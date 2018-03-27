Кейлор Навас принял решение по своему будущему

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Кейлор Навас принял решение по своему будущемуГолкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас принял решение по своему будущему, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, 31-летний вратарь не планирует покидать ближайшим летом королевский клуб. Не изменит решения костариканца и возможное прибытие на "Сантьяго Бернабеу" и конкурента с мировым именем.

В нынешнем сезоне Навас пропустил 37 мячей в 33 матчах за "Реал".

Напомним, летом "Реал" будет готов продать двух-трех игроков основного состава. | soccernews.ru

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