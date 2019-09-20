Кейлор Навас прокомментировал погром "Реала" в матче с ПСЖ

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас поделился впечатлениями после разгромной победы над своей бывшей командой "Реалом" в матче группового этапа Лиги Чемпионов.

"Это было очень странное ощущение, когда мы шли по тоннелю, прежде чем отправиться на поле. Смотрел и думал, ведь я всегда находился по другую сторону со своими друзьями. Я осознавал, что должен был пройти через все эти переживания . Я очень ценю многих из них, и дружба с ними будет продолжаться на протяжении всей моей жизни. Но на поле каждый будет защищать свою команду.

Мы очень эффективно сыграли в обороне. "Реал" пытался что-то сделать, но мы смогли их сдержать. Советы Тухелю? Он в них не нуждается, поскольку хорошо разбирается в футболе", - цитирует Наваса Marca.

Напомним, что костариканец перешёл из "Реала" в ПСЖ 2 сентября за 15 миллионов евро.

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