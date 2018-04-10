Кейлор Навас прокомментировал своё будущее

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Кейлор Навас прокомментировал своё будущее

Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас высказался по поводу своего будущего.

"Я абсолютно спокоен насчёт своего будущего. Мой контракт рассчитан ещё на два сезона и я хочу отработать его до конца. Многие спрашивают меня, уйду ли я из клуба, на что я могу ответить, что я ухожу только домой к своей семье" - цитирует 31-летнего костариканца Sport.es.

В этом сезоне Навас сыграл за "Реал" 36 матчей и пропустил 39 голов.

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