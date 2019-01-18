Кейлор Навас пропустит игру против "Севильи", Куртуа под вопросом

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Кейлор Навас пропустит игру против "Севильи", Куртуа под вопросом

"Реал" из-за повреждения теряет голкипера Кейлора Наваса.

Как сообщает официальный сайт клуба, вратарь пропустит завтрашнюю игру с "Севильей", а Тибо Куртуа, восстанавливающийся после травмы, имеет небольшие шансы сыграть.

Если Куртуа не успеет восстановиться, то место в воротах займет Лука Зидан.

Зидан в нынешнем сезоне провел 18 игр за "Реал Б", из них в 4 он сохранил ворота "сухими".

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