Кейлор Навас пропустит около недели

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Кейлор Навас пропустит около недели
Вратарь "Реала" Кейлор Навас выбыл из строя из-за травмы, сообщает AS.

По сведениям издания, голкипер получил мышечное повреждение в расположении национальной команды Коста-Рики. Сроки восстановления костариканца составят около недели. Таким образом он пропустит матчи чемпионата Испании с "Хетафе", а также поединок группового этапа Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

В этом сезоне 30-летний Навас провел за "Реал" 11 матч во всех турнирах и пропустил 8 голов.

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