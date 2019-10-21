Кейлор Навас прошёл посвящение в игроки ПСЖ зажигательным танцем
Вратарь ПСЖ Кейлор Навас прошёл церемонию посвящения в игроки команды.
Костариканский страж ворот выступил перед одноклубниками с зажигательным танцем, подражая известному певцу Дэдди Янки.
Hay que admitirlo: le puso TODA la onda del mundo. ¿El bautismo de Keylor Navas en PSG? ¡Al ritmo de Daddy Yankee! Con calma... pic.twitter.com/kY5doNLoss— SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2019
Напомним, что ПСЖ купил Наваса у "Реала" 2 сентября за 15 миллионов евро.
В составе парижан голкипер провёл 8 матчей и пропустил всего 3 гола.
Не пропустите: ПСЖ поборется за трансферную цель "Реала". | http://soccernews.ru
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