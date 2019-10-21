Кейлор Навас прошёл посвящение в игроки ПСЖ зажигательным танцем

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Кейлор Навас прошёл посвящение в игроки ПСЖ зажигательным танцем

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас прошёл церемонию посвящения в игроки команды.

Костариканский страж ворот выступил перед одноклубниками с зажигательным танцем, подражая известному певцу Дэдди Янки.

Напомним, что ПСЖ купил Наваса у "Реала" 2 сентября за 15 миллионов евро.

В составе парижан голкипер провёл 8 матчей и пропустил всего 3 гола.

Не пропустите: ПСЖ поборется за трансферную цель "Реала". | http://soccernews.ru
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