Кейлор Навас прошёл посвящение в игроки ПСЖ зажигательным танцем

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас прошёл церемонию посвящения в игроки команды.

Костариканский страж ворот выступил перед одноклубниками с зажигательным танцем, подражая известному певцу Дэдди Янки.

Hay que admitirlo: le puso TODA la onda del mundo. ¿El bautismo de Keylor Navas en PSG? ¡Al ritmo de Daddy Yankee! Con calma... pic.twitter.com/kY5doNLoss — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2019

Напомним, что ПСЖ купил Наваса у "Реала" 2 сентября за 15 миллионов евро.

В составе парижан голкипер провёл 8 матчей и пропустил всего 3 гола.

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