Кейлор Навас прояснил своё будущее

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Кейлор Навас прояснил своё будущее

Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас прояснил своё будущее.

"Я уже переговорил с Лопетеги. Всё хорошо, не переживайте. Я спокоен, у меня ещё два года по контракту. Потрачу их на то, чтобы каждый день улучшать свою игру. Я всегда говорил, что могу оставаться в Мадриде, потому что я здесь счастлив" - цитирует костариканского стража ворот AS.

31-летний Навас выступает за "Реал" с 2014 года и выиграл с королевским клубом 11 трофеев.

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