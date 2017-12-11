Кейлор Навас рассказал о сложности Клубного Чемпионата Мира

Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас считает, что Клубный Чемпионат Мира нельзя считать лёгким турниром.

"Люди думают, что Клубный Чемпионат Мира - лёгкий турнир, но это не так. Если здесь команды не из самых сильных лиг, это не значит, что они не могут сыграть хорошо. Нам нужно быть максимально сконцентрированными" - цитирует Наваса Football Espana.

Напомним, что в полуфинале КЧМ "Реал" сразится с "Аль-Джазирой" из ОАЭ. Матч состоится в среду в 20:00 по московскому времени.

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