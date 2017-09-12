Кейлор Навас: "Реал" хочет вновь выиграть Лигу Чемпионов, но нам явно есть над чем работать"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас рассказал о целях команды в розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Вся команда с нетерпением ждет старта в Лиге Чемпионов. Мы хотим вновь стать победителями турнира. Мы будем биться в каждом матче, но с огромным уважением к соперникам. Впрочем, в футболе не всегда все складывается так, как хочется. Очевидно, что нам есть над чем работать. Надеюсь, что мы сможем исправить свои ошибки уже в ближайшем матче", - приводит слова Наваса официальный сайт клуба.

Напомним, что "Реал" стартует в Лиге Чемпионов домашним матчем с АПОЭЛом, который состоится 13 сентября и начнется в 21:45 мск.

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