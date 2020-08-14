Кейлор Навас рискует пропустить полуфинал Лиги Чемпионов

Участие основного вратаря ПСЖ Кейлора Наваса в полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "РБ Лейпцига" находится под вопросом.

33-летний страж ворот получил травму двуглавой мышцы бедра в поединке с "Аталантой" и выбыл на неопределённый срок.

В субботу костариканец пройдёт новое медицинского обследование, по итогам которого станет понятно, ждать ли его на поле в игре с "быками".

Матч ПСЖ - "РБ Лейпциг" состоится во вторник, 18 августа, в Лиссабоне.

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