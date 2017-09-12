Кейлор Навас: "Роналду - пример для игроков "Реала"

Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас высказался о значимости Криштиану Роналду для его команды.

"Когда он выходит на футбольное поле - это всегда хорошо для команды. Я видел, как он работает, он - пример для всех нас. Он много работал, отдаваясь на 100%, он готов играть", - цитирует 30-летнего вратаря El Mundo Deportivo.

Напомним, "Реал" заинтересовался форвардом "Манчестер Сити". | soccernews.ru