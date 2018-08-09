Кейлор Навас сделал громкое заявление по своему будущему

Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас ввиду подписания его клубом вратаря лондонского "Челси" Тибо Куртуа сделал громкое заявление по своему будущему.

"Могу ли я покинуть "Реал"? Мое желание уйти настолько же велико, как и умереть ", - приводит слова 31-летнего вратаря "сливочных" Cadena SER.

В "Реал" Навас перебрался в 2014-м году из "Леванте". С тех пор он сыграл за клуб 141 матч и выиграл в его составе 12 трофеев.

Напомним, Модрич приступил к тренировкам в "Реале". | soccernews.ru