Кейлор Навас сделал громкое заявление по своему будущему

Теги кейлор навастибо куртуареал мадрид

Кейлор Навас сделал громкое заявление по своему будущемуГолкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас ввиду подписания его клубом вратаря лондонского "Челси" Тибо Куртуа сделал громкое заявление по своему будущему.

"Могу ли я покинуть "Реал"? Мое желание уйти настолько же велико, как и умереть", - приводит слова 31-летнего вратаря "сливочных" Cadena SER.

В "Реал" Навас перебрался в 2014-м году из "Леванте". С тех пор он сыграл за клуб 141 матч и выиграл в его составе 12 трофеев.

Напомним,  Модрич приступил к тренировкам в "Реале". | soccernews.ru

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