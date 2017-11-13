Кейлор Навас, скорее всего, пропустит матч с "Атлетико"

Голкипер "Реала" Кейлор Навас рискует не сыграть в мадридском дерби.

Как сообщает Marca, вратарь еще не полностью восстановился после травмы и возможно против "Атлетико" выйдет резервный голкипер Кико Касилья.

Напомним, что в конце октября у Наваса случился рецидив повреждения бедра.

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