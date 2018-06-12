Кейлор Навас: "В финале ЧМ-2018 хотел бы сыграть с Испанией"

Голкипер "Реала" и сборной Коста-Рики Кейлор Навас заявил, что в финале ЧМ-2018 хотел бы сыграть с Испанией.

"Я бы очень хотел сыграть с Испанией. Я играю в Испании много лет, у меня много любви к этой стране. Фанаты "Реала" поддерживают сборную, поэтому это был бы хороший финал", - сказал он.

Сборная Коста-Рики сыграет в группе с Сербией (17 июня), Бразилией (22 июня) и Швейцарией (27 июня).

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