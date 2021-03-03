Кейлор Навас: "В "Реале" чувствовал, что в меня не до конца верят"

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас высказался о разнице между "Реалом" и своим нынешним клубом.

"В ПСЖ я чувствую любовь от каждого. В Мадриде у меня было ощущение, что часть клуба не до конца верит в меня.

Я всегда буду с благодарностью вспоминать болельщиков "Реала". Они как раз поддерживали меня всегда. Даже сейчас, когда я сменил команду. Мои одноклубники в "Реале" тоже всегда верили в меня.

В Париже все немного по-другому. Тут в меня верят все. Я со своей стороны стараюсь в каждой игре оправдывать это доверие", – приводит слова Наваса пресс-служба парижан.

Напомним, Навас выступал за "королевский клуб" с 2014 по 2019 год. В составе "Реала" он стал чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу Чемпионов.