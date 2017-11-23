Кейлор Навас вернулся в строй

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Кейлор Навас вернулся в строй

Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас вернулся в строй после месячного перерыва, связанного с травмой.

Как сообщает официальный твиттер "сливочных", костариканский страж ворот уже приступил к полноценным тренировкам в общей группе команды.

Фото: Кейлор Навас на тренировке

Таким образом, Навас сможет принять участие в матче 13-го тура Примеры против "Малаги", который состоится в субботу. 

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