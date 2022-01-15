Кейлор Навас заболел коронавирусом

Фото твиттер ПСЖ

Пресс-служба ПСЖ сообщила о новом случае заражения коронавирусной инфекцией в команде.

Положительный тест на COVID-19 сдал вратарь Кейлор Навас.

Костариканца отправили на карантин. Он не сыграет сегодня с "Брестом".

В текущем сезоне Навас провёл за ПСЖ 17 матчей, в которых пропустил 17 голов.

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