Кейлор Навас заболел коронавирусом
Фото твиттер ПСЖ
Пресс-служба ПСЖ сообщила о новом случае заражения коронавирусной инфекцией в команде.
Положительный тест на COVID-19 сдал вратарь Кейлор Навас.
Костариканца отправили на карантин. Он не сыграет сегодня с "Брестом".
В текущем сезоне Навас провёл за ПСЖ 17 матчей, в которых пропустил 17 голов.
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