Кейлор Навас заинтересован в переходе в английский топ-клуб

Теги ливерпульреал мадридкейлор навас

Кейлор Навас заинтересован в переходе в английский топ-клубГоклипер мадридского "Реала" Кейлор Навас может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге, информирует Sports Illustrated со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что 31-летнему вратарю "сливочных" интересен вариант с переходом в "Ливерпуль", который называется одним из главных претендентов на костариканца. Учитывая тот факт, что следующим летом королевский клуб с большой долей вероятности подпишет топового "стража" ворот, этот трансфер выглядит вполне вероятным событием.

Напомним, "Ливерпуль" подписал колумбийского защитника. | soccernews.ru

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