Кейлором Навасом интересуются два английских гранда

Теги реал мадридкейлор навасарсенал лондонливерпуль

Кейлором Навасом интересуются два английских грандаГолкипером мадридского "Реала" Кейлором Навасом интересуются сразу два английских гранда, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, вариант с приобретением 30-летнего вратаря "сливочных" рассматривают "Ливерпуль" и лондонский "Арсенал".

В нынешнем сезоне Навас пропустил 9 мячей в 12 матчах за "Реал".

Напомним, на защитника "Реала" нацелился "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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