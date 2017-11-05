Кейлором Навасом интересуются два английских гранда

Голкипером мадридского "Реала" Кейлором Навасом интересуются сразу два английских гранда, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, вариант с приобретением 30-летнего вратаря "сливочных" рассматривают "Ливерпуль" и лондонский "Арсенал".

В нынешнем сезоне Навас пропустил 9 мячей в 12 матчах за "Реал".

Напомним, на защитника "Реала" нацелился "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru