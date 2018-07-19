Кейлором Навасом интересуются три топ-клуба

Голкипером мадридского "Реала" Кейлором Навасом интересуются сразу три топ-клуба, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что заинтересованность в подписании 31-летнего вратаря "сливочных" проявляют туринский "Ювентус", "Рома" и "Наполи".

В прошлом сезоне Навас пропустил 49 мячей в 44 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" сделал предложение по Азару, которое может устроить "Челси". | soccernews.ru