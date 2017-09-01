Кейн: "Англия в последнее время ничего не завоевывала, но это исправимо"

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Кейн: "Англия в последнее время ничего не завоевывала, но это исправимо"

Форвард сборной Англии Харри Кейн рассказал о шансах национальной команды на победу на ЧМ-2018.

"Не думаю, что по части талантов мы уступаем другим сборным. В любом случае, мы должны научиться добиваться результата в больших матчах. Все это мы должны доказывать на поле. Сделаем все, чтобы достичь успеха. Англия в последнее время ничего не завоевывала, но это исправимо" - приводит слова Кейна Evening Standard.

Напомним, что Англия выиграла Чемпионат Мира 1966 года.

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