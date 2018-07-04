Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн близок к новому рекорду сборной Англии, сообщает Gracenote Live.

Отличившись вчера в матче с Колумбией, 24-летний футболист записал в свой актив шестой гол на ЧМ-2018.

Таким образом, Кейн повторил достижение Гари Линекера по количеству забитых мячей на одном мундиале среди игроков "трёх львов".

Учитывая, что англичане продолжают выступать на текущем Чемпионате Мира нападающий "шпор" имеет все шансы установить новый рекорд.

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