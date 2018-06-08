Кейн близок к продлению контракта с "Тоттенхэмом"

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Кейн близок к продлению контракта с "Тоттенхэмом"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн продолжит карьеру в лондонском клубе.

Как сообщает Daily Mail, игрок согласовал со "шпорами" контракт до 2024 года, по которому Кейн будет зарабатывать 114 тысяч евро в неделю.

Отметим, что со всеми бонусами зарплата Кейна может составить 17 миллионов евро в год.

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