Кейн будет думать о будущем после Евро-2020

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Форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн собирается думать о своей дальнейшей карьере только в составе лондонского клуба после Чемпионата Европы.

"Необходимо все мое внимание сосредоточить на двух предстоящих играх за сборную Англии и концовке сезона с "Тоттенхэмом". Потом будет Евро.

Я люблю быть сосредоточенным на одной цели и одной работе, а именно на сильном финише со "шпорами", победе в этих отборочных матчах с Англией и, хотелось бы, продолжении и отличном Евро. Я стараюсь держаться подальше от всяких слухов.

С этого момента и до конца лета я полностью посвящаю себя работе на поле. Потом посмотрим, куда мы пойдем дальше", — приводит слова Кейна Sky Sports.