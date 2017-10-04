Кейн будет капитаном сборной Англии в матче со Словенией

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Кейн будет капитаном сборной Англии в матче со Словенией

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн будет капитаном сборной Англии в матче квалификации ЧМ-2018 против Словении, сообщает BBC.

"Лидерские качества Кейна бесценны для нашей команды. У него сейчас хороший период и он постоянно прибавляет. Впрочем, я пока не решил, будет ли Харри капитаном на постоянной основе, так как есть нескольких потенциальных лидеров в сборной" - прокомментировал назначение главный тренер "трёх львов" Гарет Саутгейт.

"Это вселяет в меня гордость. В детстве парни мечтают играть за свою страну, стать капитаном. Не думаю, что наличие повязки на плече, что-то меняет в плане твоей игры. Я выйду на поле с целью одержать победу и забить голы" - сказал сам Кейн.

Напомним, что матч Англия - Словения состоится 5 октября в 21:45 по московскому времени.

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