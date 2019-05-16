Кейн будет вызван в сборную Англии для участие в финале четырех Лиги наций

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Кейн будет вызван в сборную Англии для участие в финале четырех Лиги наций
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн включен в предварительный состав сборной Англии на финал четыре Лиги наций, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист имеет шансы принять участие в турнире, несмотря на травму лодыжки. Ожидается, что форвард имеет шансы восстановиться к финалу Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", который состоится 1 июля.

Финал Лиги наций состоится в Португалии с 5 по 9 июня. В полуфиналах сыграют Нидерланды - Англия и Португалия - Швейцария. 

В нынешнем сезоне 25-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач.

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