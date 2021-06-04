Кейн: "Буду считать провалом завершение карьеры без трофея со сборной Англии"

Фото твиттер Харри Кейна

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал о своих амбициях выиграть трофей со сборной Англии.

"Буду считать провалом завершение карьеры без трофея со сборной Англии. Я знаю, что мы продолжаем развиваться, у нас ещё есть над чем работать. Но, думаю, мы способны добиться цели", - цитирует капитана "трёх львов" Evening Standard.

Англичане только раз становились победителями крупного международного турнира - ЧМ-1966.

Сборная на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Хорватией, Чехией и Шотландией.

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