Кейн: "Чувствую, что могу забивать в каждой игре"

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн высказался о своей текущей форме.

"Я всегда чувствую, что есть вещи, которые я могу улучшить, я никогда не перестану пытаться улучшить свою игру... Впереди у нас - много игр, и сейчас я чувствую, что могу забивать в каждом матче", - цитирует 24-летнего нападающего Sky Sports.

Отметим, что в текущем сезоне Кейн забил 13 мячей и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах за "Тоттенхэм".

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