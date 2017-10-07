Кейн доволен свой физической формой

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Кейн доволен свой физической формой

Форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн высказался о своем физическом состоянии.

"Возможно, последний раз я так себя чувствовал, когда был младше, когда забивал по 6-7 голов за матч. Но, возможно, не в профессиональной карьере. Я превосходно себя чувствую физически. Жду от себя голов в каждом матче и хочу забивать. Просто хочу, чтобы так и продолжалось. Сентябрь выдался для меня замечательным, надеюсь, октябрь будет даже лучше.

Важно продолжать прогрессировать. Нам предстоит загруженный месяц, посмотрим, как все сложится. Честно говоря, хайп вокруг моей персоны меня не касается. Мы знаем, чего хотим добиться как команда, мне остается только делать свою работу. Я должен усердно трудиться для команды, на тренировках, за пределами поля и готовиться к каждой игре" - приводит слова Кейна FourFourTwo.

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