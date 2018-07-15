Кейн: "Это был очень тяжёлый турнир"

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Кейн: "Это был очень тяжёлый турнир"

Капитан сборной Англии Харри Кейн высказался после поражения своей команды от Бельгии в матче за бронзу ЧМ-2018.

"Это был очень тяжёлый турнир. Очевидно, что Бельгия очень хорошая команда. Во втором тайме мы играли хорошо. У нас были отличные голевые моменты, мы оказывали давление на соперника. Но мы с ребятами не смогли показать больше" - приводит слова Кейна официальный сайт ФИФА.

Напомним, что четвёртое место сборной Англии на ЧМ-2018 - это лучший результат "трёх львов" за 28 лет. 

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