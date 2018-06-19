Кейн гордится игроками сборной Англии

Капитан сборной Англии Харри Кейн после матча ЧМ-2018 против Туниса признался, что гордится партнёрами по команде.

"Мы очень хорошо играли в первом тайме и заслужили победу. Мне кажется, что пенальти в наши ворота не было, но несмотря ни на что мы продолжили играть - нужно отдать должное парням. Так и надо делать на Чемпионате Мира. Так исполняются мечты, я горд парнями" - приводит слова Кейна BBC.

Напомним, что Англия обыграла Тунис со счётом 2:1 - оба гола "трёх львов" забил Кейн.

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