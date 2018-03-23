Кейн готов пойти на финансовые уступки ради перехода в "Реал"

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн заинтересован в своем переходе в стан мадридского "Реала", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний нападающий ради своего переезда ближайшим летом на "Сантьяго Бернабеу" может пойти на финансовые уступки королевскому клубу. В частности, англичанин готов попросить у "сливочных" меньший оклад, нежели он планировал изначально.

В нынешнем сезоне Кейн забил 35 мячей и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Тоттенхэм" установил цену на Кейна. | soccernews.ru