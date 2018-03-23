Кейн готов пойти на финансовые уступки ради перехода в "Реал"

Теги реал мадридхарри кейнтоттенхэм

Кейн готов пойти на финансовые уступки ради перехода в "Реал"Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн заинтересован в своем переходе в стан мадридского "Реала", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний нападающий ради своего переезда ближайшим летом на "Сантьяго Бернабеу" может пойти на финансовые уступки королевскому клубу. В частности, англичанин готов попросить у "сливочных" меньший оклад, нежели он планировал изначально.

В нынешнем сезоне Кейн забил 35 мячей и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Тоттенхэм" установил цену на Кейна. | soccernews.ru

комментарии
Квинколобик

да ты что...

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В равной игре Германия и Испания заключили мир

В равной игре Германия и Испания заключили мир

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов