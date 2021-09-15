Кейн готов продлить контракт с "Тоттенхэмом", но при одном условии

Фото твиттер Харри Кейна

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн может продлить соглашение с клубом.

Как сообщает Eurosport, 28-летний англичанин согласится подписать новый контракт, если в договоре будет прописана сумма отступных.

Отмечается, что в случае продления контракта зарплата Кейна существенно увеличится. Ранее "Манчестер Сити" предлагал игроку зарплату до 585 тысяч евро в неделю при условии получения всех бонусов и премий.

Напомним, что соглашение Кейна с клубом рассчитано до лета 2024 года.

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