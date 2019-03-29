Кейн: "Готов увести сборную Англии с поля в случае проявлений расизма"

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Кейн: "Готов увести сборную Англии с поля в случае проявлений расизма"

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн рассказал, что, если в сторону игроков его команды будут поступать расистские оскорбления, он уведет футболистов с поля. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее сообщалось, что в матче Черногория - Англия фанаты хозяев выкрикивали оскорбления в строну темнокожих игроков команды.

"Это недопустимо. Наши игроки выглядели профессионалами. Я их поддерживаю, если это снова произойдет, они огорчатся, я помогу им. Надеюсь, больше такого не повторится, но, если это произойдет, я буду готов увести команду и оказать своим партнёрам поддержку", - сказал Кейн.

Следующий матч сборной Англии с Черногорией состоится в 11 ноября. Начало - в 22:45 (мск).

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