Кейн готов вернуться к тренировкам с "Тоттенхэмом"

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Кейн готов вернуться к тренировкам с "Тоттенхэмом"

Фото твиттер Харри Кейна

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн отрицает намерение бойкотировать тренировки команды.

Ранее сообщалось, что футболист после отпуска отказался возвращаться в расположение клуба из-за нежелания "шпор" продавать его.

"Прошло уже почти 10 лет с момента моего дебюта за "Тоттенхэм". Болельщики всегда поддерживали меня и показывали свою любовь. Поэтому мне больно читать комментарии, ставящие под сомнение мой профессионализм.

Пока не хочу вдаваться в подробности ситуации. Но нужно пояснить, что я никогда не отказывался и не буду отказываться от тренировок. Я вернусь в клуб в субботу, как и планировал. Я бы не стал делать ничего, что может поставить под угрозу мои отношения с болельщиками", - написал англичанин в твиттере.

Форвард в прошлом сезоне забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах. Его контракт с "Тоттенхэмом" действителен до 2024 года.

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