Кейн хочет играть в "Реале" под десятым номером

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн может перейти в "Реал", сообщает Diario Goal.

По сведениям издания, королевский клуб уже провел с футболистом успешные переговоры, в ходе которых он потребовал себе десятый номер. Сейчас футболка с десяткой на спине принадлежит хавбека Луке Модричу, который может покинуть клуб летом.

Впрочем теперь "Реалу" нужно согласовать трансфер форварда с лондонским клубом, который наверняка захочет получить за него больше 100 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 27 матчей и забил 26 голов.

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