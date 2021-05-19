Кейн хочет перейти в "Манчестер Сити"

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Кейн хочет перейти в "Манчестер Сити"Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Как сообщает The Times, Харри Кейн хотел бы перейти в "Манчестер Сити" и работать с Пепом Гвардиолой. Манчестерский клуб также заинтересован в трансфере.

Ранее сообщалось, что Кейн сообщил руководству "Тоттенхэма" о желании покинуть клуб. Также отмечалось, что лондонцы не хотят отпускать своего лидера в клуб АПЛ и оценивает игрока в 150 миллионов фунтов.

В текущем сезоне АПЛ Кейн провел 33 матча, в которых забил 22 гола и отдал 13 голевых передач.

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