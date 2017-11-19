Кейн: "Хочу провести в "Тоттенхэме" всю карьеру"



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что он не собирается переходить в другой клуб.

"Мой цель - выступать за "Тоттенхэм" всю карьеру. У нас классная команда и отличный тренер. Также есть превосходный учебный центр и вскоре будет новый стадион. Меня все устраивает в "Тоттенхэме" и я счастлив здесь", - приводит слова Кейна Bild.

24-летний Кейн выступает за "Тоттенхэм" с 2009 года, провел за клуб 179 матчей и забил 112 голов.

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