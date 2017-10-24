Кейн: "Хочу стать лучшим игроком в мире"

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал о своих стремлениях.

"Хочу стать лучшим игроком в мире и делать то, что должны делать футболисты такого уровня. Роналду и Месси устанавливают стандарты и остальные должны пытаться догнать и встать с ними в один ряд. Марадона входит в десятку лучших игроков в истории. Я должен учиться у таких, как он" - приводит слова английского бомбардира Sky Sports.

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