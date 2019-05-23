Кейн и ещё два игрока "Тоттенхэма" вернулись к тренировкам с командой

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Кейн и ещё два игрока "Тоттенхэма" вернулись к тренировкам с командой

Три игрока "Тоттенхэма", которые до недавнего времени были травмированы, сегодня участвовали в тренировке команды.

Как сообщает официальный сайт "шпор", к занятиям вернулись защитники Ян Вертонген и Давинсон Санчес, а также форвард Харри Кейн. Впрочем, эти футболисты пока не готовы на 100 процентов.

Напомним, что бельгиец не играл с 8 мая, колумбиец - с 4 мая, а англичанин - с 9 апреля.

"Тоттенхэму" осталось провести один матч в этом сезоне. Это финал Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", который состоится 1 июня.

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