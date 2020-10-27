Кейн и Сон Хын Мин отдали друг другу 29 ассистов в АПЛ. Это второй результат в истории турнира

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Кейн и Сон Хын Мин отдали друг другу 29 ассистов в АПЛ. Это второй результат в истории турнира

Дуэт нападающих лондонского "Тоттенхэма" в лице Харри Кейна и Сон Хын Мина 29 раз ассистировал друг другу в матчах АПЛ.

Как сообщает Opta, тандем англичанина и корейца занимает второе место в истории турнира по этому показателю.

Чаще них отдавали друг другу голевые передачи только бывшие игроки "Челси" Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба. В активе англо-ивуарийской связки 36 результативных пасов.

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