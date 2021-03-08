Кейн и Сон Хын Мин установили новый рекорд АПЛ

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Кейн и Сон Хын Мин установили новый рекорд АПЛ

Атакующий дуэт "Тоттенхэма" Харри Кейн - Сон Хын Мин переписал историю английской Премьер-лиги.

Нападающие "шпор" 14 раз ассистировали друг другу в текущем розыгрыше АПЛ. Это новый рекорд турнира.

Англичанин и кореец превзошли достижение Алана Ширера и Криса Саттона, которые в сезоне 1994/95 в составе "Блэкберна" отдали 13 голевых пасов друг другу.

Третий результат по этому показателю принадлежит Райану Фрейзеру и Каллуму Уилсону - 12 результативных передач в сезоне 2018/19 в составе "Борнмута".

Не пропустите: "Ливерпуль" установил два антирекорда АПЛ по итогам матча с "Челси". | http://soccernews.ru
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