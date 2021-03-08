Кейн и Сон Хын Мин установили новый рекорд АПЛ
Атакующий дуэт "Тоттенхэма" Харри Кейн - Сон Хын Мин переписал историю английской Премьер-лиги.
Нападающие "шпор" 14 раз ассистировали друг другу в текущем розыгрыше АПЛ. Это новый рекорд турнира.
Англичанин и кореец превзошли достижение Алана Ширера и Криса Саттона, которые в сезоне 1994/95 в составе "Блэкберна" отдали 13 голевых пасов друг другу.
Третий результат по этому показателю принадлежит Райану Фрейзеру и Каллуму Уилсону - 12 результативных передач в сезоне 2018/19 в составе "Борнмута".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18