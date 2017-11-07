Кейн и Уинкс не сыграют с Германией и Бразилией

Сразу два игрока "Тоттенхэма" - хавбек Харри Уинкс и форвард Харри Кейн - пропустят ближайшие матчи сборной Англии, сообщает Sky Sports.

Оба футболиста не поедут в расположение "трёх львов" из-за повреждений. Известно, что Уинкса в заявке национальной команды заменит Джейк Ливермор из "Вест Бромвича".

Напомним, что Англия 10 ноября сыграет с Германией, а 14 ноября - с Бразилией.

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