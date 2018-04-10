Кейн исключил свой переход в "Реал"

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн исключил свой переход в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний нападающий "шпор" не планирует менять клубную прописку ближайшим летом. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для игрока остаются выступления за свою нынешнюю команду.

В текущем сезоне Кейн забил 35 мячей и сделал 4 результативные передачи в 41 матче за "Тоттенхэм".

Напомним, "Тоттенхэм" попросил переписать гол Эриксена на Кейна. | soccernews.ru