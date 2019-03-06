Кейн - лучший бомбардир "Тоттенхэма" в еврокубках

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Кейн - лучший бомбардир "Тоттенхэма" в еврокубках

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн забил единственный гол в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Как сообщает Sky Sports, Кейн забил 24-й гол в еврокубках в составе "шпор" и стал лидером клуба по этому показателю.

Отметим, что ранее гонку с 23 голами возглавлял Джермейн Дефо.

Всего в этом сезоне на счету Кейна 23 забитых мяча в 35 играх.

Читайте также: Кейн вышел в лидеры по количеству забитых голов в дерби Северного Лондона. | http://soccernews.ru

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