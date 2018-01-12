Кейн - лучший футболист АПЛ в декабре

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Кейн - лучший футболист АПЛ в декабре

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признан лучшим футболистом Премьер-лиги по итогам декабря, сообщает официальный сайт АПЛ.

В декабре форвард в шести матчах за лондонский клуб отметился 8 голами. 

В этом сезоне 24-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 27 матчей во всех турнирах и забил 26 голов.

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