Кейн мечтает о "Золотом мяче"

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что он мечтает однажды выиграть "Золотой мяч".

"Мне предстоит ещё много работы, чтобы попадать регулярно в список номинатов на "Золотой мяч" и, возможно, выиграть награду. А пока быть в этом списке с такими именами и в такой компании - просто фантастика. Этот год был удачным для меня. Надеюсь, что всё это будет продолжаться, и однажды моя мечта сбудется - я стану обладателем "Золотого мяча" - приводит слова лидера "шпор" Sport Witness.

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