Кейн: "Могли сломиться, когда проигрывали со счетом 0:2"

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал ничью своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса".

"Мы могли бы сломиться, когда стали проигрывать 0:2 на выезде на такой серьезной стадии Лиги Чемпионов. Но наш ответ просто показывает характер команды. После этого было отличное выступление в нашем исполнении, мы заслужили возможность вернуться в игру. Если посмотреть на два забитых мяча и итоговую ничью, то это отличный результат, с которым мы возвращаемся на "Уэмбли", - цитирует 24-летнего нападающего "шпор" Football Italia.

Напомним, Кейн установил рекорд Лиги Чемпионов. | soccernews.ru